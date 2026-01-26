Краснодарский край вошел в топ-3 популярных турнаправлений в России

Краснодарский край вошел в тройку самых востребованных регионов России в 2025 году. На Кубань пришлось каждое десятое бронирование от российских туристов (11%). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В 2025 году стоимость отдыха как на курортах Краснодарского края, так и за рубежом в целом росла умеренными темпами. Кубань в этом контексте выглядит достаточно стабильно: средняя стоимость ночи в средствах размещения региона увеличилась всего на 3% год к году (с 5,8 тыс. руб. в 2024 году до 6 тыс. руб. в 2025 году), что сопоставимо или даже ниже динамики по ряду популярных зарубежных направлений»,— рассказали в компании.

Как писали «Ведомости», заграничные туры по итогам 2025 года подешевели или остались на прежнем уровне. Эксперты «Островка» считают, что на популярности кубанских курортов это не скажется. Среди преимуществ Краснодарского края в сравнении с зарубежными курортами в «Островке» назвали более низкую стоимость размещения, транспортную доступность (для жителей многих регионов поездка возможна на личном автомобиле), отсутствие необходимости наличия загранпаспорта, возможность пользоваться привычными способами оплаты и отсутствие языкового барьера.

Маргарита Синкевич