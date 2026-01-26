В Ростове из-за пожара эвакуировали десять жителей многоэтажки
Десять жителей многоэтажки на ул. Серафимовича в Ростове-на-Дону эвакуировали утром 26 января. Причиной стал пожар из-за оставленного на плите чайника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
«Супруги поставили на плиту чайник и уснули. Никто не пострадал»,— говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на 10 кв. м.