Проект ликвидации свалки пестицидов в Дзержинске прошел экологическую экспертизу

Росприроднадзор выдал положительное заключение экологической экспертизы на проект ликвидации несанкционированной свалки в районе Бабинского затона на территории Дзержинска Нижегородской области. Приказ об утверждении заключения датирован 20 января 2026 года, следует из реестра экспертиз.

Свалка находится рядом с угольным причалом грузового порта. Как писал «Ъ-Приволжье», портовую территорию в 2008 году Фонд госимущества (ныне Росимущество, — «Ъ») сдал в аренду ООО «Спецсплав-НН». В 2009 году в котлованах вокруг порта сотрудники ФСБ в ходе оперативной проверки по обращению местных жителей обнаружили захоронения 682 т устаревших пестицидов. В ангаре и контейнерах было найдено еще около 250 т.

В 2016 году суд обязал Росимущество ликвидировать свалку. Но решение суда не исполнили, а в 2021 году участок передали в собственность Нижегородской области. Теперь ответственность за его содержание лежит на региональных властях.

В 2023 году по факту нарушения природоохранного законодательства из-за этой свалки возбуждали уголовное дело. Об итогах его расследования не сообщалось.

В 2024 году ГБУ «Экология региона» заключило с ростовским ООО «Юпитер» контракт на проектно-изыскательские работы по ликвидации этой свалки за 26,5 млн руб. Завершить проектирование, включая прохождение всех экспертиз, требовалось к 1 ноября 2025 года.

Галина Шамберина