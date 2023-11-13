Возбуждено уголовное дело из-за свалки просроченных пестицидов в Дзержинске

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения природоохранного законодательства вблизи города Дзержинска (Нижегородская область). Дело возбуждено по статье о халатности, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Речь идет о свалке пестицидов, расположенной на берегу Оки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: эколог Дмитрий Левашов Фото: эколог Дмитрий Левашов

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий направленных на установление произошедшего.

Как писал «Ъ-Приволжье», свалка пестицидов расположена в районе Бабинского затона. В ангаре и железнодорожных контейнерах скопились десятки тонн просроченных химикатов 1-3 класса опасности.

В 2016 году суд обязал территориальное управление Росимущества ликвидировать отходы и провести рекультивацию участка. В 2021 году участок был передан в собственность правительства Нижегородской области, которое планирует начать ликвидацию свалки в 2024-2025 годах.

Андрей Репин