Ставка больше, чем бой

В UFC, главном в смешанных единоборствах (MMA) промоушене, случилось второе за два месяца ЧП, связанное с подозрительными ставками. Как выяснилось, из-за них был отменен бой между Майклом Джонсоном и Александром Эрнандесом, который должен был состояться 24 января. Впрочем, руководитель промоушена Дейна Уайт, кажется, не считает, что речь идет об опасном тренде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава UFC Дейна Уайт

Фото: John Locher / AP Глава UFC Дейна Уайт

Фото: John Locher / AP

В важную для североамериканских медиаресурсов тему превратилось заявление главы UFC Дейны Уайта, посвященное отмене поединка между Майклом Джонсоном и Александром Эрнандесом в рамках турнира UFC 324. Он прошел в субботу на T-Mobile Arena и имел большое значение для промоушена. Им открылся период его сотрудничества с новым и очень крупным вещателем Paramount Skydance. В центральном бою вечера американец Джастин Гейджи, победив по очкам британца Пэдди Пимблетта, завоевал звание чемпиона UFC в легком весе (70 кг). А в списке событий андеркарда, разогревающего публику перед ключевым, значился матч в той же категории между двумя соотечественниками Гейджи — Майклом Джонсоном и Александром Эрнандесом. Оба довольно хорошо известные и опытные бойцы (Джонсону 39 лет, Эрнандесу — 33), но уже все-таки не претендуют на по-настоящему большие достижения.

Об отмене поединка UFC сообщил всего за несколько часов до начала турнира, не назвав ее причину. И только после его завершения Дейна Уайт рассказал, что она состоялась после звонка представителей Integrity Compliance 360. Эта структура отслеживает ставочную активность в американском спорте. Что конкретно ему сказали, Уайт не пояснил. Но еще в пятницу, 23 января, в профильных пабликах клиенты букмекерских контор отмечали аномалии, происходившие с коэффициентами на бой Майкла Джонсона и Александра Эрнандеса. Утром Джонсон, несмотря на победы в трех предыдущих поединках, котировался как аутсайдер. Ставки на его выигрыш принимались с «американским» коэффициентом +135. Он эквивалентен более привычному европейцам коэффициенту 2,35 и означает примерно 40-процентную вероятность исхода. Однако совсем скоро соперники подравнялись. Это означает, что на Джонсона внезапно начали ставить чрезвычайно крупные суммы, что показалось подозрительным Integrity Compliance 360.

Говоря о том, почему он прислушался к мнению экспертов, Дейна Уайт сказал, что не хотел «снова вляпаться в дерьмо». Что он имел под ним в виду — понятно.

В свежей истории UFC было три беттинговых скандала. Но первый быстро сошел на нет. В конце 2022 года поклонники смешанных единоборств обратили внимание, что поединок американца Дэррика Миннера против китайца Шайилана Нурданбека, несмотря на скромный статус, привлек повышенный интерес клиентов букмекерских контор. Миннер проиграл техническим нокаутом в первом раунде, и оказалось, что в октагон он вышел с травмой колена. UFC тогда уволил Дэррика Миннера, а его тренера Джеймса Краузе дисквалифицировал, так как их обязанностью было проинформировать о повреждении заранее.

Следующий скандал был уже гораздо громче. В ноябре прошлого года перед боем считавшегося чрезвычайно перспективным бойцом полулегкого веса (до 66 кг) американца Айзека Дулгаряна с кубинцем Ядьером дель Валле та же Integrity Compliance 360 передала UFC данные о подозрительной ставочной активности, с ним связанной. На Дулгаряна ставили огромные суммы. Однако промоушен сигналы проигнорировал. А Дулгарян, будучи стопроцентным фаворитом, проиграл, попав на удушающий прием, в первом же раунде. Реакция на это поражение публики была крайне негативной. А UFC пришлось временно отстранить от выступлений проигравшего и инициировать расследование инцидента, подключив к нему не только отраслевые структуры, такие как Спортивная комиссия штата Невада, но и ФБР. Уайт оправдывался, говоря, что, получив сведения от Integrity Complianсe 360, сразу же позвонил бойцу и его юристу, но те заверили, что поединок будет честным.

При этом Дейна Уайт отказывается приравнять эти ЧП к тренду. Рассказывая о них, он заметил, что болельщики достаточно часто указывают на якобы подозрительные поединки, но на самом деле это «кликбейтная чушь».

Алексей Доспехов