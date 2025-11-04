Сдача на вылет

Крупнейший промоушен смешанных единоборств (MMA) UFC оказался в центре неприятного скандала. Американский боец Айзек Дулгарян подозревается в сдаче состоявшегося 1 ноября в Лас-Вегасе боя против кубинца Ядьера дель Валье. UFC уже разорвал контракт со спортсменом, а спортивная комиссия Невады заморозила выплату причитавшегося ему гонорара. На волне интереса к случившемуся еще два спортсмена, выступающих в UFC, заявили, что и им поступали предложения сдать бои. Между тем сообщается, что историей уже заинтересовались в ФБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айзек Дулгарян из-за подозрений в сдаче боя лишился не только работы, но и причитавшихся ему денег

Фото: Mike Roach / Zuffa LLC / Getty Images Айзек Дулгарян из-за подозрений в сдаче боя лишился не только работы, но и причитавшихся ему денег

Фото: Mike Roach / Zuffa LLC / Getty Images

Турнир UFC Vegas 110, состоявшийся 1 ноября в игорной столице США, завершился громким скандалом. Один из участников шоу, американец Айзек Дулгарян, дравшийся в полулегком весе (до 65,8 кг) с кубинцем Ядьером дель Валье, был заподозрен в сдаче боя. Проверку начали UFC, поспешивший разорвать контракт со спортсменом, и Спортивная комиссия штата Невада, выдавшая лицензию на этот бой. До ее завершения комиссия приостановила выплату гонорара, причитавшегося Дулгаряну. Как заявил специализирующийся на освещении MMA канадский журналист Ариэль Хелвани, первым сообщивший об увольнении Дулгаряна, сейчас не ясно, когда боец получит свои деньги и получит ли их вообще.

Подозрения относительно честности боя Дулгарян—дель Валье возникли после того, как букмекерские коэффициенты на этот матч стали резко меняться.

Фаворитом, причем очевидным, считался Дулгарян (ставки на его победу принимались в среднем с коэффициентом 1,4). Но за день до боя букмекерские конторы отметили лавину ставок на победу кубинца. Причем непременно в первом раунде. В итоге усредненные коэффициенты на такой исход снизились с 9,50 до 5,70.

Иными словами, появились основания подозревать, что кто-то знал, что считавшийся аутсайдером кубинец непременно быстро справится с сильным и опытным Дулгаряном.

Такие движения коэффициентов всегда настораживают букмекеров. Вот и в этот раз ряд контор либо вернул деньги поставившим на победу дель Валье в первом раунде, либо отказался принимать ставки на бой. И все бы ничего, но Дулгарян действительно уступил в первом раунде — через четыре минуты после начала боя он позволил сопернику провести удушающий прием.

Трудно сказать, обратили бы на это внимание, если бы не история с аномальной активностью на ставках. Как бы то ни было, UFC, не дожидаясь официальных итогов расследования, решился на увольнение. Если верить господину Хелвани, причина такой спешки может быть в том, что UFC получил некую информацию из более солидных источников. Журналист утверждает, что о странности боя Дулгаряна UFC еще до его начала уведомляло ФБР. Он же полагает, что есть основания считать, что ФБР не рассматривает случившееся как единичный инцидент. «Я говорил со многими бойцами, которые либо получали предложения сдать бой, либо знают о том, что к другим спортсменам обращались с такими идеями»,— отметил Ариэль Хелвани.

Практически одновременно в соцсетях появились сообщения от двух американских бойцов UFC, которые подтвердили мнение о том, что в промоушене бои продаются.

Винс Моралес рассказал, что лично получал предложения о сдаче. То же самое поведала Ванесса Демопулос, но она, как и Моралес, уверяет, что и не подумала бы принять коррупционное предложение.

UFC не в первый раз попадает в историю с договорными матчами. В 2022 году еще один американец, Дэррик Миннер, был уволен после того, как уступил техническим нокаутом китайцу Ша Иланю. Поводом стала также аномальная активность игроков на ставках. Санкциям подвергся и тренер Миннера Джемс Краузе. Интересно, что господин Краузе на тот момент работал и с Айзеком Дулгаряном. Пятью годами ранее корейский боец Пан Тхэ Хён вообще получил по приговору сеульского суда десять месяцев лишения свободы.

Выяснилось, что он намеревался за взятку в $92 тыс. сдать бой против представителя США Лео Кунца. Причем половину от полученной от заказчиков суммы он еще и поставил на победу соперника.

О намерениях корейца заранее стало известно UFC, его предупредили не делать глупостей, и бой он в итоге выиграл. Но факта получения денег от заказчиков и ставки на победу соперника корейским властям хватило, чтобы осудить и спортсмена, и троих его сообщников.

Александр Петров