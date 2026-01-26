Цена признания

В Москве вынесен приговор четырем бывшим топ-менеджерам обанкротившегося банка «Метрополь». Все они признаны виновными в хищении из кредитного учреждения 323 млн руб. и получили от пяти до шести лет лишения свободы. Организатором преступления следствие считает проживающего во Франции и находящегося в розыске экс-бенефициара «Метрополя» Айдара Котюжанского.

Как стало известно “Ъ”, обвинительным приговором завершилось в Замоскворецком суде столицы рассмотрение уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств из банка «Метрополь». Виновным в выводе из финансового учреждения 323 млн руб. признан бывший председатель правления этого кредитного учреждения Денис Долотов, а зампред правления Ольга Соколова, председатель совета директоров Андрей Фаминский и начальник кредитного отдела Ирина Данилова — в пособничестве в совершении растраты (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Из всех подсудимых свою вину в содеянном, по данным “Ъ”, признал лишь подсудимый Долотов, подписывавший от имени банка кредитные договоры, а также отвечавший за их одобрение кредитным комитетом.

Он и получил больше всех — шесть лет лишения свободы. Его сообщникам, которые давали положительные заключения по кредитам заведомо неплатежеспособным компаниям, суд назначил по пять лет колонии. При этом лишь двум фигурантам — Денису Долотову и Андрею Фаминскому — назначены штрафы по 1 млн руб. Отметим, что в прениях первого гособвинитель просил оштрафовать на 17 млн руб., а его сообщника — на 12 млн руб. Под стражу всех подсудимых взяли в зале суда.

Как установили следствие и суд, хищения в «Метрополе» совершались с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года (лицензии с долгом 2,2 млрд руб. банк лишили 16 ноября 2016 года). Инициатором преступления, как следует из материалов дела, был давно проживающий во Франции бывший бенефициар этого кредитного учреждения Айдар Котюжанский. Обвинение ему было предъявлено заочно 18 ноября 2022 года.

Именно по его распоряжению, говорится в деле, тогдашний председатель правления банка Денис Долотов выдал фирмам «Эталон», «Вита», «ТоргОпт», «Нипласт» и «Стратос» пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов. После этого деньги оказались на расчетных счетах подконтрольных Айдару Котюжанскому компаний.

Версию защиты обвиняемых о том, что кредиты получали действующие организации, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, а проблемы начались в июне того же года, когда новое руководство «Метрополя» заключило договоры переуступки прав требования по этим кредитам с неплатежеспособными фирмами, следствие и суд сочли несостоятельной.

Защита экс-банкиров намерена обжаловать приговор. Сам экс-бенефициар «Метрополя» Айдар Котюжанский по окончании процесса заявил “Ъ”, что никаких распоряжений о выдаче кредитов Денису Долотову не давал, а все решения на этот счет принимались кредитным комитетом после тщательной проверки заемщиков. «Само же уголовное дело было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего с целью скрыть факты реализации активов банка по демпинговым ценам. Соответствующее заявление по этому поводу было подано мной в СКР по Москве еще в мае 2022 года, но приведенные в нем доводы следствие проигнорировало»,— заявил “Ъ” господин Котюжанский.

Олег Рубникович