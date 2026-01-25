Банкиры погуляли в «Метрополе»
Обвиняемым в хищении средств разорившегося банка запросили сроки
От шести с половиной до семи с половиной лет лишения свободы и многомиллионные штрафы запросил гособвинитель в Замоскворецком суде столицы четырем бывшим топ-менеджерам разорившегося банка «Метрополь». Их обвиняют в хищении из кредитного учреждения 323 млн руб. Инициатором преступления следствие считает бывшего бенефициара «Метрополя» Айдара Котюжанского, который проживает во Франции. Его дело расследуется отдельно.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших председателя правления «Метрополя» Дениса Долотова, его заместителя Ольги Соколовой, председателя совета директоров Андрея Фаминского и. о. начальника отдела кредитных и депозитных операций управления по работе с клиентами Ирины Даниловой Замоскворецкий суд столицы рассматривает с июля 2024 года. В ходе состоявшихся на днях прений трем последним гособвинитель запросил по семь с половиной лет колонии и штрафы от 2,4 млн до 12,3 млн руб. И лишь подсудимый Долотов, который, по данным “Ъ”, полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, по мнению прокурора, заслуживает шести с половиной лет. Правда, ему гособвинитель предложил назначить куда более серьезный штраф — 17 млн руб. Отметим, что изначально речь в этом деле шла о хищении из «Метрополя» 414,5 млн руб., но в итоговом варианте обвинения сумма ущерба снизилась до 323 млн руб.
На то, чтобы разобраться в обстоятельствах исчезновения денег из этого кредитного учреждения, СКР понадобилось три с половиной года. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка, Агентства по страхованию вкладов и конкурсного управляющего. Оно последовало после отзыва у «Метрополя» в ноябре 2016 года лицензии из-за размещения привлеченных денежных средств в низколиквидные активы. Это, по мнению регулятора, представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, которым банк в итоге остался должен почти 2,2 млрд руб.
Инициатором хищения денег из «Метрополя» следствие считает бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Айдара Котюжанского, давно проживающего во Франции. Отметим, что в момент совершения преступления — а следствие полагает, что вывод средств из банка осуществлялся с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года,— кредитное учреждение ему уже не принадлежало. Свой банк господин Котюжанский, обвинение которому в ноябре 2022 года было предъявлено заочно, продал осенью 2015 года предпринимателю из Брянска Вячеславу Пахомову.
Обвинение в отношении Айдара Котюжанского, по данным “Ъ”, во многом было построено на показаниях других фигурантов этого уголовного дела, входивших в кредитный комитет.
Все они утверждали, что указания собственника банка были обязательны к исполнению вне зависимости от решения кредитного комитета. По версии СКР, именно по распоряжению Айдара Котюжанского тогдашний председатель правления банка Денис Долотов выдал ООО «Эталон», «Вита», «ТоргОпт», «Нипласт» и «Стратос» пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов. После этого деньги, как полагает следствие, оказались на расчетных счетах подконтрольных Айдару Котюжанскому компаний. Сам экс-бенефициар «Метрополя» ранее заявлял “Ъ”, что никаких распоряжений о выдаче кредитов Денису Долотову не давал, а все решения на этот счет принимались кредитным комитетом после тщательной проверки заемщиков.
Впрочем, версию защиты обвиняемых о том, что кредиты получали действующие организации, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, а проблемы начались в июне того же года, когда новое руководство «Метрополя» заключило договоры переуступки прав требования по этим кредитам с неплатежеспособными фирмами, следствие сочло несостоятельной.