Банкиры погуляли в «Метрополе»

От шести с половиной до семи с половиной лет лишения свободы и многомиллионные штрафы запросил гособвинитель в Замоскворецком суде столицы четырем бывшим топ-менеджерам разорившегося банка «Метрополь». Их обвиняют в хищении из кредитного учреждения 323 млн руб. Инициатором преступления следствие считает бывшего бенефициара «Метрополя» Айдара Котюжанского, который проживает во Франции. Его дело расследуется отдельно.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших председателя правления «Метрополя» Дениса Долотова, его заместителя Ольги Соколовой, председателя совета директоров Андрея Фаминского и. о. начальника отдела кредитных и депозитных операций управления по работе с клиентами Ирины Даниловой Замоскворецкий суд столицы рассматривает с июля 2024 года. В ходе состоявшихся на днях прений трем последним гособвинитель запросил по семь с половиной лет колонии и штрафы от 2,4 млн до 12,3 млн руб. И лишь подсудимый Долотов, который, по данным “Ъ”, полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, по мнению прокурора, заслуживает шести с половиной лет. Правда, ему гособвинитель предложил назначить куда более серьезный штраф — 17 млн руб. Отметим, что изначально речь в этом деле шла о хищении из «Метрополя» 414,5 млн руб., но в итоговом варианте обвинения сумма ущерба снизилась до 323 млн руб.

На то, чтобы разобраться в обстоятельствах исчезновения денег из этого кредитного учреждения, СКР понадобилось три с половиной года. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка, Агентства по страхованию вкладов и конкурсного управляющего. Оно последовало после отзыва у «Метрополя» в ноябре 2016 года лицензии из-за размещения привлеченных денежных средств в низколиквидные активы. Это, по мнению регулятора, представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, которым банк в итоге остался должен почти 2,2 млрд руб.

Инициатором хищения денег из «Метрополя» следствие считает бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Айдара Котюжанского, давно проживающего во Франции. Отметим, что в момент совершения преступления — а следствие полагает, что вывод средств из банка осуществлялся с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года,— кредитное учреждение ему уже не принадлежало. Свой банк господин Котюжанский, обвинение которому в ноябре 2022 года было предъявлено заочно, продал осенью 2015 года предпринимателю из Брянска Вячеславу Пахомову.

Обвинение в отношении Айдара Котюжанского, по данным “Ъ”, во многом было построено на показаниях других фигурантов этого уголовного дела, входивших в кредитный комитет.

Все они утверждали, что указания собственника банка были обязательны к исполнению вне зависимости от решения кредитного комитета. По версии СКР, именно по распоряжению Айдара Котюжанского тогдашний председатель правления банка Денис Долотов выдал ООО «Эталон», «Вита», «ТоргОпт», «Нипласт» и «Стратос» пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов. После этого деньги, как полагает следствие, оказались на расчетных счетах подконтрольных Айдару Котюжанскому компаний. Сам экс-бенефициар «Метрополя» ранее заявлял “Ъ”, что никаких распоряжений о выдаче кредитов Денису Долотову не давал, а все решения на этот счет принимались кредитным комитетом после тщательной проверки заемщиков.

Впрочем, версию защиты обвиняемых о том, что кредиты получали действующие организации, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, а проблемы начались в июне того же года, когда новое руководство «Метрополя» заключило договоры переуступки прав требования по этим кредитам с неплатежеспособными фирмами, следствие сочло несостоятельной.

Олег Рубникович