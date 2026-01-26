В Таганроге изменен режим работы двух школ из-за ремонта котельных

В школах №№ 9 и 22 Таганрога изменен режим работы из-за ремонта котельных. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Родители об этом были заранее проинформированы. Работы по восстановлению тепла в данных учреждениях ведутся. Информация будет дополнительно размещена в родительских чатах»,— отметила госпожа Камбулова.

Отдельно глава города сообщила, что после жалоб горожан на несоблюдение температурного режима в школе №39, специалистами управления образования, администрацией школы и родителями была проведена проверка. Она показала отсутствие нарушений температурного режима в учебных кабинетах, спортивных залах и столовой.

«Температура в учебных кабинетах поддерживается на уровне +18…+20°C, что соответствует минимальным требованиям СанПин. Однако, отмечается некоторое снижение температуры в переходах между корпусами и во входных группах, обусловленное конструктивными особенностями здания»,— отметила глава города.

Проверку температурного режима в школе №39 провели и сотрудники СКР. Они так же не выявили нарушений.

Наталья Белоштейн