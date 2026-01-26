На Кубани к 12 годам тюрьмы приговорили поджигателя релейных шкафов

Краснодарский краевой суд приговорил поджигателя релейных шкафов Арсанали Мутукова к 12 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что в январе 2024 года подсудимый искал работу и в одном из мессенджеров ему поступило сообщение с предложением заработать. Фигуранту предложили деньги за то, чтобы он поджег металлические шкафы с оборудованием, установленные вдоль железнодорожных путей. Они отвечают за безопасное передвижение ж/д транспорта. Мутуков согласился выполнить работу.

15 марта 2024 года он облил релейный шкаф жидкостью для розжига. Он был расположен недалеко от железнодорожной платформы ЗИП на улице Ростовское шоссе. Однако фигурант не успел поджечь шкаф, испугавшись прохожих. Через день он вернулся и завершил задуманное. Свои действия подсудимый снял на видео, которое отправил куратору. В тот же день на его карту поступили денежные средства в размере 33 тыс. руб.

Второй релейный шкаф, расположенный на перегоне «ст. Краснодар — Сортировочный парк ЭЦ-2 — ст. Пашковская» в Краснодаре, Мутуков поджег 27 июня того же года. За это ему заплатили 35 тыс. руб.

Местонахождение подсудимого было установлено, и его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе судебного заседания Мутуков признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина