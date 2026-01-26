Росздравнадзор начнет проверку гибели младенца в больнице Ростова

Управление Росздравнадзора по Ростовской области начнет проверку обстоятельств гибели новорожденного в больнице Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с информацией, распространенной в СМИ и социальных сетях, Территориальный орган Росздравнадзора проверяет информацию о смерти новорожденного в одном из роддомов Ростовской области», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», жительница региона обратилась к главе Следственного комитета с жалобой на врачей родильного отделения одной из клиник. По словам заявительницы, в декабре 2025 года женщину с началом родов доставили в медучреждение, но врачи отказались провести необходимое хирургическое вмешательство. Так, из-за неправильно выбранной тактики лечения и допущенных ошибок младенец получил травмы и через несколько дней умер.

Константин Соловьев