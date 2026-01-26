На Дону установят тысячу камер, фиксирующих телефонные разговоры за рулем

В 2026 году в Ростовской области планируется установить тысячу новых камер. Они будут фиксировать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. Об этом сообщил глава ГУ МВД Александр Речицкий.

Пока в регионе работает всего 41 такая камера.

В соответствии с действующим законодательством, оштрафовать водителей могут не только за разговор по телефону, но и за набор СМС-сообщений. Штраф составляет 1,5 тыс. руб., а непристегнутый ремень обойдется в 1,5 тыс. руб. для водителя и 500 руб. для пассажира.

Мария Хоперская