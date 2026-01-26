Какие новогодние игры стали самыми популярными в Сочи

Магазин приложений RuStore рассказал «Ъ-Сочи» о топе самых популярных новогодних игр, которые пользователи активно скачивали в период зимних праздников, в том числе в Сочи. В рейтинг вошли проекты с праздничной тематикой — от спокойных симуляторов и головоломок до динамичных аркад и квестов, ориентированных на семейную аудиторию.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В числе лидеров оказалась игра «Новогодняя ферма Деда Мороза», представляющая собой уютный симулятор с элементами управления хозяйством и подготовки к празднику. Также в топ вошел зимний раннер «Бегущий шарик 3», в котором игрокам предлагается преодолевать препятствия в новогоднем антураже. Популярностью пользовалась и головоломка «Елочка 2026 — новогодний пазл», где необходимо собирать праздничные композиции и элементы декора. В список востребованных вошли квест «Рождественские чудеса: Поиски Эльфа Спарки Xmas» с поиском предметов и нелинейным сюжетом, а также «2048 Новогодняя», адаптированная версия классической логической игры с зимней визуальной стилистикой.

Ранее RuStore предоставил «Ъ-Сочи» рейтинг самых скачиваемых детских игр в городе по итогам декабря 2025 года. Лидером стала игра «Игры для девочек — одевалки & макияж», за ней следовали «Мир Тока Бока» и «Три Кота: Большое путешествие!». В число популярных также вошли обучающие и развивающие проекты, направленные на развитие логики, креативных навыков и мелкой моторики.

Для сравнения, в начале 2025 года структура спроса отличалась: тогда лидирующие позиции занимали проекты серии «Три Кота» и «Тока Бока». По данным RuStore, в течение года пользователи в Сочи все чаще выбирали приложения, сочетающие развлекательный формат с образовательными элементами и удобством повседневного использования.

Мария Удовик