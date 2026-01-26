Суд в Армении продлил арест племяннику Католикоса всех армян

Суд в Армении продлил на месяц арест главы Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича (Айк Прошян). Он проходит по делу о принуждении к участию в митингах.

Мкртич является племянником Католикоса всех армян Гарегина II. Защита епископа настаивает, что нет оснований содержать его под стражей, передает «РИА Новости».

Епископ находится под арестом с 2025 года. Его обвиняют в «воспрепятствовании или принуждении к собранию или участию в нем с использованием властных или служебных полномочий». Уголовное дело также возбуждено в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II: Геворга и Амбарцума Нерсисянов обвиняют в препятствовании предвыборной агитации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает, что сам католикос должен покинуть пост предстоятеля Армянской апостольской церкви.

