Никол Пашинян обратился в другую веру

В Ереване начался суд над лидером движения «Священная борьба» архиепископом Багратом Галстаняном, арестованным в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Преследование Галстаняна, возглавившего протесты против мирного договора с Азербайджаном и утраты Карабаха, сопровождается громкими процессами над другими знаковыми фигурами армянской оппозиции. В обращении к нации Никол Пашинян обвинил своих противников в использовании «карабахского вопроса» для борьбы за власть и провозгласил, что после его визита в США на Южном Кавказе началась «новая реальность». Первым иностранным лидером, ставшим свидетелем этих перемен, оказался посетивший Ереван с визитом президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Первое заседание суда по делу архиепископа Баграта Галстаняна, который известен как давний непримиримый оппонент премьера Пашиняна, прошло в Ереване во вторник, 19 августа. Опальный архиепископ был взят под стражу в июне. По словам адвоката Сергея Арутюняна, его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядках и узурпации власти.

На прошлой неделе другой адвокат архиепископа, Ованнес Худоян, заявил, что аудиозаписи прослушки его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей.

В связи с этим Баграт Галстанян обратился с жалобой к генпрокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированными. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться за «некомпетентное, политизированное поведение» следственных органов и привлечь к ответственности организаторов «этого позора», однако его призыв так и не был услышан.

Ранее в Следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых были арестованы, в отношении еще одного применены административный надзор и подписка о невыезде.

По схожему сценарию с делом Галстаняна развивается стартовавший 15 августа судебный процесс над арестованным в июне главой Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Микаэлем Аджапахяном.

«Я не совершал никакого преступления против страны и общества»,— заявил архиепископ в ходе первого заседания суда по его делу.

По его словам, он критиковал армянские власти в советский период, но они его в тюрьму не сажали. «Меня в тюрьму посадила эта клоунская, так называемая демократическая власть. Это останется клеймом и позором этой власти»,— заявил архиепископ, добавив, что ему «стыдно за страну».

Арест Микаэля Аджапахяна сотрудниками службы безопасности Армении происходил прямо в резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине.

На фоне усиления давления на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) с резкой критикой премьера Пашиняна выступил первый президент Армении, лидер партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян. Он назвал незаконными действия властей против взятого под стражу российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, который попытался вступиться за ААЦ. «Eще одним провокационным шагом Пашиняна стала неконституционная инициатива о национализации ЗАО "Электрические сети Армении" и незаконная карательная акция против Самвела Карапетяна, что также является одним из факторов, подрывающих установление столь необходимой нашей стране стабильности»,— написал Левон Тер-Петросян в своей статье, опубликованной на портале ilur.am. Он назвал Пашиняна «главным фактором дестабилизации Армении».

Сам же Никол Пашинян убежден в том, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать те силы, которые упорно отказываются признать новые реалии на Южном Кавказе, возникшие после того, как в ходе визита в Вашингтон 8 августа лидеров Азербайджана и Армении Баку и Ереван парафировали мирный договор между двумя странами.

«После 8 августа мы живем в совершенно другом, абсолютно новом Южном Кавказе, мы живем в совершенно другой, абсолютно новой Республике Армения, и этот факт нужно осознать»,— заявил Никол Пашинян в понедельник, 18 августа, в своем телеобращении к нации. «Мы, жители Третьей Республики (независимая Армения.— “Ъ”), не знаем, что значит жить, работать в условиях мира. Это незнакомое нам чувство, так как с первого дня нашей независимости мы жили в атмосфере конфликта в условиях войны или "ни войны, ни мира"»,— продолжал он.

Коснувшись крайне болезненного карабахского вопроса, разделившего власть и оппозицию на два непримиримых лагеря, Пашинян заявил, что только его решение сделало возможным достижение мира с Азербайджаном.

«Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости, суверенитета, государственности, а также развитию. Что касается беженцев из Карабаха, я не раз заявлял и повторяю, что считаю нереалистичным их возвращение в Карабах»,— предупредил Пашинян. Тем самым он продолжил свой спор с иерархами ААЦ, не считающими карабахский вопрос закрытым.

Инициатором родившегося в прошлом году протестного движения против передачи Карабаха Азербайджану выступил лидер движения «Священная борьба» архиепископ Галстанян, которого в Баку называют «террористом в рясе».

На этом фоне первым иностранным лидером, ставшим свидетелем перемен на Южном Кавказе, о которых говорил в своем обращении премьер Пашинян, оказался прибывший с визитом в Ереван 18 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Иранская сторона изначально негативно отреагировала на согласованный в Вашингтоне проект открытия транспортного коридора, после саммита в американской столице получившего название «Маршрут Трампа» и призванного соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении.

Однако армянская сторона в итоге сумела убедить Тегеран в том, что создаваемые новые реалии на Южном Кавказе не приведут к дестабилизирующему внешнему влиянию.

«Мы ясно заявили о своей чувствительности к присутствию и вмешательству внерегиональных игроков в регион Южного Кавказа. Мы ясно донесли это до наших друзей в Республике Армения и выслушали их объяснения. Нас заверили, что их партнерство с американскими компаниями будет осуществляться через компанию, зарегистрированную в Армении в соответствии с законодательством этой страны»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По словам иранского дипломата, в соглашении Еревана и Баку «было подчеркнуто, что создание транспортных путей никоим образом не должно подрывать международно признанные границы, противоречить суверенитету Армении и приводить к каким-либо изменениям в геополитике региона».

Позитивно отреагировала на проект «Маршрут Трампа» и российская сторона. «Армения является нашим стратегическим союзником, и, если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе, это целиком и полностью отвечает нашим интересам»,— заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

