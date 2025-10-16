В Ереване суд арестовал племянника католикоса всех армян епископа Мкртича

Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской церкви, епископа Мкртича. Посещать священнослужителя разрешили только близким родственникам. Об этом рассказал его адвокат Ерем Саркисян.

«По сути, (суд) также ограничил свидания, за исключением близких родственников, то есть мамы, папы. Посчитал нецелесообразным альтернативные меры пресечения в виде залога или домашнего ареста»,— уточнил адвокат (цитата по ТАСС). Защита намерена обжаловать решение.

Епископа и еще пятерых священнослужителей задержали в Армении вчера. В Следственном комитете заявили, что ведут расследование по делу о «воспрепятствовании или принуждении к собранию или участию в нем с использованием властных или служебных полномочий».

Мкртич Прошян — племянник католикоса всех армян Гарегина II. В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от Гарегина II и его окружения. Еще один оппонент премьера, лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, был арестован по делу о попытке захвата власти.

Подробности — в материале «Ъ» «Никол Пашинян обратился в другую веру».