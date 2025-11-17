В Армении передали в суд дело против брата и племянника католикоса Гарегина II

Генпрокуратура Армении передала в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II. Геворгу и Амбарцуму Нерсисянам предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба кандидата на муниципальных выборах в Вагаршапате (Эчмиадзин) от партии «Республика» Арутюн Мкртчян. По его словам, 1 ноября Геворг и Амбарцум Нерсисяны затеяли конфликт и оскорбили члена партии, который раздавал предвыборные листовки.

Защита утверждает, что, согласно записи камер видеонаблюдения, никакого конфликта между ними не было, а брат и племянник католикоса лишь отказались от участия в предвыборной агитации. Однако Нерсисянов задержали 3 ноября и отправили под арест на один месяц.

В октябре еще одного племянника Гарегина II — главу Арагацотнской епархии Армянской церкви, епископа Мкртича — также арестовал ереванский суд. Он стал фигурантом дела о «воспрепятствовании или принуждении к собранию или участию в нем с использованием властных или служебных полномочий». Тем временем премьер Армении Никол Пашинян настаивает, что сам католикос должен покинуть пост предстоятеля Армянской апостольской церкви.

