Reuters: на месторождении Тенгиз в Казахстане объявлен форс-мажор после пожара

Оператор нефтегазового месторождения Тенгиз в Казахстане — компания «Тенгизшевройл» — объявила форс-мажор после пожара и временной приостановки добычи сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо компании.

18 января на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор турбины GT-9.3. В качестве меры предосторожности «Тенгизшевройл» приостановил добычу на Тенгизе и находящемся в 20 км от него Королевском на 7-10 дней. По оценкам Reuters, ЧП может привести к временному сокращению поставок нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

«Тенгизшевройл» — добытчик нефти, газа и сопутствующих продуктов. На долю компании приходится около трети всей добычи в Казахстане.