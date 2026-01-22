Минэнерго Казахстана начало расследование инцидента на объекте «Тенгизшевройл»

Министерство энергетики Казахстана создало специальную комиссию для расследования причин происшествия на объекте компании «Тенгизшевройл», сообщили в ведомстве. Инцидент привел к временной остановке добычи нефти на месторождении Тенгиз.

По поручению министра энергетики Ерлана Аккенженова на месторождение выехал вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Он контролирует ситуацию на месте и координирует взаимодействие с оператором. Официальные выводы будут обнародованы по итогам работы комиссии.

18 января на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3. В качестве меры безопасности «Тенгизшевройл» приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское сроком на 7–10 дней.

Месторождение Тенгиз является одним из крупнейших в Казахстане и в мире. Добычу на нем ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого являются «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).