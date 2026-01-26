Мурманский губернатор после блэкаута призвал увеличивать инвестиции в инфраструктуру

Полностью восстановить электроснабжение в Мурманской области должны в течение недели, заявил губернатор Андрей Чибис. Он призвал наращивать объем инвестиций в сетевую инфраструктуру Заполярья.

Господин Чибис отметил, что в регионе «тяжелые климатические условия». «Необходимо увеличивать объем инвестиций в сетевую инфраструктуру, чтобы она была надежной. Это общая задача, мы ее обсуждаем с федеральным правительством»,— рассказал губернатор в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

В Мурманской области действует режим ЧС после обрушения пяти опор линий электропередачи (ЛЭП). Выяснилось, что некоторые опоры ЛЭП эксплуатировались уже 60 лет. С 23 января часть жителей Мурманска и Североморска, где базируется Северный морской флот, оставались без света, отопления и горячей воды. Сегодня губернатор заявил, что стабильная подача электричества установлена в 80% домов. Проезд в общественном транспорте Мурманска сделали бесплатным на время блэкаута.

Об обстановке в регионе — в материале «Ъ FM» «Мурманску вернули свет».