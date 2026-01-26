Мурманску вернули свет

Жителям Мурманска и Североморска вернули тепло и воду. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Кроме того, по его словам, стабильная подача электричества восстановлена примерно в 80% домов. Впрочем, до этого жители Мурманской области провели три дня без электричества. 26 января в городе не открылись некоторые отделения поликлиник, студентов колледжей перевели на дистанционные занятия. Местные власти ввели режим ЧС, точных сроков восстановления энергоснабжения нет. Проблемы начались 23 января из-за аварии на линиях электропередач. Из-за гололеда и сильного ветра обрушились пять опор ЛЭП, заявили в компании «Россети». Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

Оказалось, что в самом большом городе за полярным кругом некоторые опоры ЛЭП эксплуатировались уже 60 лет. Две из них вместе еще с тремя, работавшими с 1980-х, рухнули вечером 23 января. Поставить новые за выходные не удалось. Опоры нужно завозить из других регионов, а в самой Мурманской области идет метель, и технику по «сложному рельефу местности» не подогнать, объяснял губернатор Андрей Чибис. Все это время жители Мурманска и Североморска сидели без света, где-то — без воды. Отключалось отопление. В обесточенных районах не было интернета.

В квартирах из-за размороженных холодильников жильцы по старинке вывешивали продукты за окна на улицу, рассказала жительница Мурманска Полина. По ее словам, организовать расписание веерных отключений электричества в городе так и не удалось: «По идее, отключать электричество должны были по очереди, как предупреждали, на шесть часов. Но наш и дома поблизости были обесточены целые сутки. Отопления тоже не было. Из холодильника убрали все продукты на улицу, за окно. Я учусь в колледже МГТС, нам поставили дистанционные занятия на 26 и 27 января. Но если не будет света, как они пришлют задания, я не знаю.

Нам хотя бы зарядить телефоны».

24 января в Мурманске открылись военно-полевые кухни и пункты временного размещения, где можно погреться, зарядить телефон и взять кипяток. На этой неделе, по прогнозам, ночные температуры упадут ниже -15. Продолжается снегопад. Жители города бросились искать газовые горелки. На вечер воскресенья их уже было почти невозможно купить, рассказывала “Ъ FM” менеджер одного из туристических магазинов. И, по ее словам, пока заказать поставки из других регионов тоже не выйдет: «Даже заявка будет сделана, то ждать горелку придется около двух недель, пока она доедет до Мурманска. У нас осталась одна большая и остальные маленькие. Есть и горелки, и даже газ, но он, как и везде, заканчивается. Покупатели в эти дни ходят только за этими товарами. В городе нет больше ничего».

По словам местных жителей, часть продуктовых магазинов закрылась, в других не было завоза товаров, пока нет света. Экономя энергию, муниципальные власти отключили еще и все уличное освещение, рассказал главный редактор мурманского информагентства «Би-порт» Максим Жаравин: «В городе темно, перемещаться сложно, не работают даже светофоры. Людям рекомендуют носить одежду со светоотражателями, брать с собой фонарики. Свет в моем доме отключили. Оборудование в котельных работает на электроэнергии, поэтому пропало и отопление, и горячая вода.

Мурманские магазины присоединялись к акциям. Кто-то предлагал скидки на продукты, кто-то заряжал горожанам пауэрбанки».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Диверсию не рассматривают. По версии ведомства, «Россети» просто не содержали линии электропередачи в надлежащем состоянии. История о том, как город не справляется с погодой, в Мурманске сейчас масштабнее других. Но одновременно еще в нескольких регионах России то метель, то прорванные трубы оставляют жителей без света или тепла. На Камчатке, например, продолжают расчищать три месячные нормы снега, выпавшие за декабрь. В выходные на полуостров, наконец, прислали тяжелую спецтехнику из Москвы.

Александра Абанькова, Егор Парфенов