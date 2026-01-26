Проезд в общественном транспорте Мурманска сделали бесплатным на время блэкаута

Общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет работать бесплатно, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В регионе продолжают ликвидировать последствия аварии на электросетях.

По словам главы области, с 26 января и до восстановления электроснабжения проезд в автобусах и троллейбусах в обоих городах, а также между ними будет бесплатным.

Господин Чибис сообщил, что все жилые дома и соцобъекты подключены к тепло- и водоснабжению. В 80% жилого фонда обеспечено стабильное электроснабжение. Однако в понедельник энергетики ожидают роста нагрузки на сети из-за того, что люди будут собираться на работу и учебу. «В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, — добавил Андрей Чибис. — Без возможности предупредить об отключении (энергоснабжения. — "Ъ")».