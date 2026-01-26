Цифровое государство: «Ростелеком» предоставил Законодательному собранию Кубани защищенный интернет

«Ростелеком» обеспечил здание Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) современным оптическим интернетом. С 1 января 2026 года компания предоставляет ЗСК два выделенных канала передачи данных — основной и резервный — со скоростью 1 Гбит/с каждый, а также защищает сетевую инфраструктуру ведомства от DDoS-атак.

В здании, расположенном в Краснодаре по адресу ул. Красная, 3, для депутатов и сотрудников аппарата организована стабильная и защищенная Wi-Fi-сеть. Для надежности работы специалисты «Ростелекома» внедрили функцию автоматического переключения трафика на резервную волоконно-оптическую линию при повреждении основной магистрали. Это исключает простои и гарантирует бесперебойную работу всех цифровых систем.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы рады стать технологическим партнером Законодательного собрания Краснодарского края. Наши решения обеспечивают не только высокую скорость передачи данных, но и максимальную надежность — качество, особенно важное для органов власти. Продолжаем развивать цифровую инфраструктуру региона».

Система защиты от DDoS-атак оперативно фильтрует вредоносный трафик и обеспечивает стабильность онлайн-сервисов Законодательного собрания, в числе приоритетов которого — открытость и оперативность взаимодействия с организациями и жителями региона.

Оксана Андросенко, начальник отдела продаж государственным заказчикам Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Внедрение защищенной оптической инфраструктуры в здании ЗСК — это часть системной работы по переходу на отечественные ИТ-решения, обеспечивающие максимальный уровень безопасности данных в условиях растущих киберугроз. "Ростелеком" обладает уникальным статусом единственного исполнителя по многим государственным контрактам, например, в рамках развития инфраструктуры электронного правительства. Это говорит о доверии к компании на высоком государственном уровне».

