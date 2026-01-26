Cтоимость платины впервые в истории достигла $2900

Апрельский фьючерс на платину на бирже Comex растет на 5,92%, до $2903,6 за тройскую унцию. Стоимость этого драгметалла впервые в истории преодолела отметку $2900.

Фьючерсы золота и серебра сегодня тоже обновили максимумы. Биржевая стоимость драгоценных металлов растет в цене с декабря 2025 года. С начала 2026 года серебро прибавило в цене более чем на 33%, золото — на 9%. Причиной роста стоимости драгметаллов стала политика президента США Дональда Трампа по Венесуэле и Гренландии.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Драгоценная Гренландия».