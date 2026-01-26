Стоимость золота впервые превысила $5100 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку в $5100 за тройскую унцию. По данным на 10:55 мск, драгметалл дорожает на 2,16%, до $5087,2. Фьючерс серебра с поставкой в марте растет в цене на 6,68%, до 108,1 за тройскую унцию.

Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года. На прошлой неделе котировки золота на мировом спот-рынке установили очередной исторический максимум, превысив уровень $4700. С начала года подорожание составило 9,5%. Основная причина роста — действия США в отношении Венесуэлы, а также заявления президента Дональда Трампа по поводу Гренландии.

