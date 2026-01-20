Драгоценная Гренландия

Котировки золота на мировом спот-рынке установили очередной исторический максимум, превысив уровень $4,7 тыс. С начала года подорожание составило 9,5%. Основная причина роста — жесткие действия в отношении Венесуэлы со стороны президента США Дональда Трампа, а также его конфронтационные заявления в отношении Гренландии и Европы. Спрос на золото предъявляют как центробанки, так и институциональные инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цена золота 20 января впервые в истории преодолела уровень $4,7 тыс. за тройскую унцию. Согласно данным Investing.com, котировки на мировом спот-рынке достигали $4,74 тыс. за унцию, что на 1,4% выше значений закрытия понедельничных торгов. С начала года золото подорожало почти на 10%, а за 13 месяцев почти непрерывного роста — более чем на 80%.

Растут в цене и другие драгоценные металлы. Так, с начала года платина и палладий подорожали на 14–15%, до $2,4 тыс. и $1,7 тыс. за унцию соответственно. Серебро прибавило в цене более 33% и впервые в истории закрепилось выше $95 за унцию.

Ключевой причиной ускоренного роста стоимости драгметаллов стал воинственный настрой президента США Дональда Трампа.

За неполные три недели он инициировал спецоперацию по захвату президента Венесуэлы, провел антитеррористическую операцию в Сирии, угрожал новыми ударами по Ирану. Однако наибольшее беспокойство у инвесторов вызывают его намерения сделать Гренландию новым штатом США, причем рассматривается как сценарий покупки острова, так и захвата военным путем (см. “Ъ” от 20 января). В отношении же европейских стран, выступающих против передачи острова, президент США пообещал с 1 февраля ввести новые импортные пошлины в размере 10%, а с июня поднять их до 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ситуация вокруг Гренландии создает основания для продолжения торговых войн и повышения взаимных пошлин, что может дестабилизировать глобальные цепочки поставок. США являются крупнейшим рынком сбыта, а крупнейшие экономики ЕС ориентированы именно на экспорт, для которого американский рынок остается значимым, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин. «Геополитические триггеры увеличивают премию за риск и поддерживают спрос на металлы»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Дополнительным фактором роста котировок золота выступают ожидания изменения монетарной политики ФРС.

13 января Бюро статистики труда США сообщило, что инфляция по итогам декабря выросла на 0,3% и составила 2,7% в годовом выражении. Это дало повод Дональду Трампу в очередной раз призвать главу ФРС Джерома Пауэлла существенно снизить процентные ставки. «На фоне роста фискальных рисков и неопределенности на длинном конце кривой доходностей американских гособлигаций центробанки и казначейства стран Глобального Юга продолжают сокращать долю доллара и US Treasuries в резервах, в том числе в пользу золота»,— отмечает Руслан Клышко.

Другие инвесторы также увеличивают вложения в золото. По словам гендиректора сервиса по покупке драгметаллов Moneymatika Максима Мольдерфа, золото воспринимается как нейтральный актив, не связанный с обязательствами конкретных государств и не зависящий от политики регуляторов, и именно этот фактор формирует устойчивый спрос. В результате, по данным агентства Bloomberg, за минувшую неделю активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, выросли почти на 29 тонн и впервые с сентября 2022 года поднялись выше 3,1 тыс. тонн. В предыдущий раз активы росли столь высокими темпами в сентябре 2025 года, в ожидании начала цикла снижения ключевой ставки ФРС (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года).

Впрочем, ведущие мировые инвестбанки пока не пересматривали ценовые прогнозы по золоту на этот год. В частности, в Morgan Stanley ожидают на конец 2026 года $4,8 тыс. за унцию, в Goldman Sachs — $4,5–5 тыс. к середине года, в Bank of America — $5–6 тыс. уже в весенние месяцы. Поскольку целевые уровни не достигнуты, причин для пересмотра пока нет, но при сохранении текущих макроэкономических и геополитических условий «смещение ожиданий в сторону дальнейшего повышения остается вполне вероятным», отмечает господин Мольдерф.

Перспективы ближайших недель будут зависеть от разрешения кризиса вокруг Гренландии. «Если напряженность сохранится или увеличится, то цена золота может достичь $5 тыс. за унцию на фоне сохраняющегося высокого спроса со стороны центробанков и частных инвесторов»,— считает Никита Бредихин. В случае снижения напряженности он не исключает коррекции до уровня $4,2 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев