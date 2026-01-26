Стоимость серебра впервые превысила $110 за унцию

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $110 за тройскую унцию. По данным на 13:00 мск, драгметалл растет в цене на 7,68%, до $109,12. Февральский фьючерс золота дорожает на 2,15%, до $5086,8 за тройскую унцию.

Биржевая стоимость драгоценных металлов бьет рекорды с декабря 2025 года. С начала 2026 года серебро прибавило в цене более чем на 33%. Также дорожает золото, которое сегодня тоже обновило максимум. Ключевой причиной ускоренного роста стоимости драгметаллов стали заявления президента США Дональда Трампа по поводу Венесуэлы и Гренландии.

