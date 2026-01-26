«Это делает защиту авторских прав в стране более строгой и справедливой»

В России вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, касающиеся системы защиты авторских прав. Новые правила ограничат компенсации за нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность и позволят судам снижать размеры исков. Согласно нововведениям, суды смогут уменьшать суммы претензий, чтобы правообладатели не требовали чрезмерно высокие выплаты, отмечает юрист агентства «Империал» Анжела Куделина:



«Новые поправки в Гражданский кодекс РФ являются актуальными и логичными. К сожалению, в России имеют место нарушения прав интеллектуальной собственности. И Ростовская область — не исключение. Точное количество таких случаев мне неизвестно. Однако могу привести несколько показательных примеров.

Так, в мае 2025 года на Дону было обнаружено незаконное использование товарного знака Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение Первых”. Действующие в регионе швейные фабрики нанесли на свою продукцию изображения знака движения без разрешения правообладателя.

Позже, в июле, был выявлен еще один случай нарушения авторского права. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в Ростовской области обнаружено подпольное производство учебников. По предварительным данным, учебную литературу изготавливали в здании типографии в Ростове-на-Дону без согласования с правообладателем, а потом продавали оптом. Полицейские изъяли более 106 тыс. контрафактных экземпляров на сумму более 50 млн руб.

В ноябре 2025 года сообщалось, что “Союзмультфильм” подал исковые заявления на четырех предпринимателей Дона. Причиной стало нарушение прав на персонаж “Чебурашка”.

Все это — поводы для обращения в суды владельцев авторских прав. С января 2026 года это можно делать с учетом соответствующих поправок в ГК.

В частности, по новым правилам, правообладатели могут требовать компенсацию сразу за два нарушения: взлом технических средств защиты и несанкционированное удаление информации об авторском праве. Суд определяет общий размер выплат в диапазоне от 11 тыс. руб. до 11 млн руб. либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров.

Нововведения также коснулись открытых лицензий. При неправомерном предоставлении или применении таких разрешений правообладатель получает право на компенсацию наряду со стандартными мерами защиты.

Законодательство уточнило правила использования произведений без согласия автора. Обязательным условием остается указание источника заимствования. Отсутствие имени создателя в первоисточнике не квалифицируется как нарушение исключительного права.

Изменения затронули защиту интересов лицензиата. Если с требованием о выплате компенсации по ст. 1252.1 ГК обращаются одновременно правообладатель и лицензиат, их требования признаются солидарными.

Максимальная компенсация в твердом размере увеличится с 5 млн руб. до 10 млн руб. Для патентных прав установлен диапазон от 50 тыс. руб. до 10 млн руб. При этом, минимальный размер компенсации для патентов вырастет с 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Суды получили возможность менять способ расчета компенсации. В ст. 1252.1 Гражданского кодекса устанавливаются три способа расчета компенсации: в твердом размере, кратно стоимости контрафактных носителей и кратно стоимости права использования объекта. Поэтому суд сможет заменить компенсацию, исчисляемую как доля от стоимости товара или права использования, на фиксированную сумму. Речь о случаях, когда избранный истцом метод расчета является объективно неприменимым или необоснованным. Ранее это служило основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Изменения учитывают и ситуации, когда есть несколько правообладателей. Любой из них сможет самостоятельно подать иск, но будет обязан разделить полученную компенсацию с остальными в равных долях, если иное не установлено соглашением сторон.

Таким образом, согласно нововведениям, суды, с одной стороны, могут более строго подходить к нарушителям авторских прав и назначать им штрафы, размеры которых будут определены с учетом масштабов и тяжести нарушения. С другой стороны, судебные органы могут уменьшать суммы претензий, если правообладатели требуют чрезмерно высокие выплаты. В целом, это существенно улучшает в стране защиту авторских прав, делая ее одновременно и более строгой, и более справедливой».