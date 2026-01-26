Суд в апелляции подтвердил решение об изъятии активов Бикова и Боброва

Свердловский областной суд подтвердил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга об изъятии в доход государства доходов предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе региональных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В суд поступило 17 жалоб: 14 – от ответчиков, две – от третьих лиц, еще одна — от лица, не имеющего отношения к делу. Все они не были удовлетворены. Решение суда вступило в силу.

Ленинский районный суд в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры постановил обратить в доход государства 38 активов группы компаний СТС с общей капитализацией свыше 134 млрд руб. Среди них — энергетические компании «Облкоммунэнерго» и «Суэнко», управленческий актив «Деловой дом на Архиерейской», Ноябрьская парогазовая электростанция (ПГЭ) и Курганская ТЭЦ-2 и другие компании, в том числе животноводческие хозяйства и курорты.

Причиной изъятия стали обнаруженные ведомством коррупционные нарушения в приватизации активов и управлении ими. Решение суда было обращено к немедленному исполнению, чтобы не нарушить сроки отопительного сезона.

В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск к активам предпринимателей, по которому изъяты были акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

Анна Капустина