В центре Ростова столкнулись два пассажирских автобуса

В центре Ростова-на-Дону произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате, один из них въехал в остановочный павильон и полностью его разрушил. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Происшествие случилось на пр. Буденновском, 34. В аварии участвовали автобус маршрута №83 компании ООО «Янтарь 1» и автобус маршрута №27 перевозчика ООО «ЮТК».

Оба автобуса получили серьезные повреждения. Среди пассажиров пострадавших нет.

Департамент транспорта города уточнил, что остановочный павильон будет восстановлен в кратчайшие сроки.

По факту происшествия начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии.

Валентина Любашенко