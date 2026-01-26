В горах под Сочи за сутки выпало более 10 см снега

Снегопады в высокогорной зоне Сочи продолжаются, и за минувшие сутки на склонах образовались новые сугробы. На отметке 2,3 тыс. м, в районе «Роза Пик», высота снежного покрова достигла 262 см, при этом за сутки выпало около 11 см свежего снега. Местами продолжается слабый снег, видимость не превышает 50 м, температура воздуха держится на отметке –4 градуса, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На высоте 1,6 тыс. м снежный покров также увеличился и теперь составляет 240 см, видимость здесь достигает 1 км. В Олимпийской деревне, расположенной на высоте 1,1 тыс. м, максимальная высота снега составляет 141 см, температура около нуля, продолжаются умеренные осадки. На нижних трассах снег также сохраняется, что обеспечивает хорошие условия для зимнего отдыха.

По данным Гидрометцентра России, горнолыжный сезон в Сочи благодаря такому объему снега продлится как минимум до конца марта. Эксперты отмечают, что большое количество осадков создает комфортные условия для занятий зимними видами спорта и туристической активности на курортах региона. Регулярное обновление снежного покрова позволяет поддерживать качество трасс и безопасность для посетителей горнолыжных комплексов.

Ранее сообщалось, что в горных районах в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. По данным метеослужб, 25 января в средних и высоких горах будет сильный снег. В некоторых местах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также снежные отложения на дорогах, что может затруднить движение транспорта и работу инфраструктуры.

Все городские и экстренные службы, по указанию главы муниципалитета, переведены на усиленный режим работы. Городской оперативный штаб следит за ситуацией и координирует действия служб для быстрого реагирования на возможные проблемы.

Жителям и туристам рекомендуется учитывать прогноз при планировании поездок, соблюдать осторожность и по возможности использовать общественный транспорт вместо личного. В случае чрезвычайных ситуаций или угрозы безопасности нужно сразу звонить в экстренные службы по номеру 112.

Мария Удовик