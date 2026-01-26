В 2026 году в Ростове-на-Дону состоится Форум модельных библиотек

В 2026 году в Ростове-на-Дону пройдет «Форум модельных библиотек Юга России». Об этом на пресс-конференции, посвященной юбилею Донской государственной публичной библиотеки, сообщила ее директор Анна Желябовская.

Мероприятие посвящено 140-летнему юбилею библиотеки. Участниками станут библиотеки содружества Донбасс, Краснодарского и Ставропольского краев.

Кроме того, весной в библиотеке планируется провести традиционный конкурс «Большая страна — большая книга». В этом году в число приглашенных писателей вошли Эдуард Веркин (победитель конкурса в 2025 году, роман «Сорока на виселице) и Екатерина Качур.

Константин Соловьев, Мария Хоперская