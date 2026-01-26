На «Арктик СПГ-2» пришел первый российский СПГ-танкер ледового класса

Первый построенный в России СПГ-танкер усиленного ледового класса ARC 7 «Алексей Косыгин» пришел на завод «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Танкер прошел через Северный морской путь.

«Алексей Косыгин» — первый из 15 судов класса ARC 7, которые судоверфь «Звезда» строит для «Арктик СПГ-2». Первые пять танкеров должны были передать проекту еще в 2023 году, но сроки сдачи несколько раз переносили. Пока «Звезда» спустила на воду для дальнейшей достройки только три танкера из флота «Арктик СПГ-2» — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте». «Совкомфлот» получил танкер «Алексей Косыгин» в декабре 2025 года.

Как прошли испытания первого российского СПГ-танкера, читайте в материале «Ъ» «"Алексей Косыгин" отдал швартовы».