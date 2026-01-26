После критики Хинштейна в курской больнице открыли комнату для хранения умерших

Спустя пять дней после критики от губернатора Александра Хинштейна в курской городской больнице № 6, где, по жалобам сотрудников, тела умерших лежали прямо в коридоре, выделили отдельную комнату для временного хранения трупов. Оттуда их будет вывозить организация, с которой у больницы заключен договор. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр здравоохранения Светлана Ермолова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом первый замгубернатора Александр Чепик уточнил у министра: «То есть в коридорах они больше не лежат?» «Наверное»,— сообщила госпожа Ермолова. Александра Чепика ответ не удовлетворил. «Я прошу выехать и лично разобраться, как организовано хранение этой категории пациентов»,— поручил он.

21 января господин Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о необходимости оперативно разобраться с ситуацией в горбольнице: поводом стали опубликованные в соцсетях фотографии, на которых запечатлены трупы, лежащие на каталках. В горбольнице № 6 отсутствует морг, поэтому тела умерших пациентов временно оставляют в коридоре до передачи в патологоанатомическое бюро.

«Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду. Подобное просто недопустимо — по отношению как к живым, так и к покойникам. Поручил детально разобраться в ситуации»,— писал господин Хинштейн.

При этом сам губернатор сейчас тоже лечится в одной из курских больниц — 22 января его машина попала в аварию на скользкой дороге. Глава региона сломал бедренную кость, ему сделали операцию.

«Губернатор из рабочего графика не выпал, я провожу заседание правительства, потому что он в больнице»,— сообщил Александр Чепик.

Юрий Голубь