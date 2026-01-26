Автоэксперт: рост стоимости авторемонта на Кубани вызван перестройкой логистики

Увеличение стоимости ремонта автомобилей вызвано перестройкой производственных и логистических цепочек, которая отразилась на качестве запчастей и росте гарантийных обращений. Такое мнение «Ъ-Кубань» высказал управляющий директор ГК «Техно Темп» (является официальным дилером ряда российских и китайских марок) Александр Сквирский.

Он отмечает, что за последние три года количество автомобильных ремонтов в России показывает устойчивый рост как по стоимости, так и по объему гарантийных обращений. Рост среднего возраста автопарка и снижение продаж новых автомобилей, как следствие, увеличило количество обращений в сервисные центры на ремонт в среднем на 18%. Средний чек ремонта по отрасли увеличился на 30%, а по отдельным категориям работ — значительно выше, рассказывает господин Сквирский.

«Существенным фактором сложившегося роста гарантийных и сервисных обращений стала экстренная перестройка производственных и логистических цепочек отечественных автопроизводителей. Ранее до 60% всех комплектующих поставлялись западноевропейскими компаниями, после их ухода переход на восточных партнеров был осуществлен в максимально сжатые сроки. Этот процесс не мог пройти без влияния на качество отдельных компонентов, что частично отразилось на росте гарантийных обращений по новым автомобилям»,— говорит глава холдинга.

При этом он отмечает, что рост стоимости ремонта заметно различается по сегментам.

«По отечественным автомобилям рост составил в среднем 25% и остается наиболее сдержанным за счет доступности запчастей и локализации производства. По европейским брендам рост достигает 55% из-за параллельного импорта, дефицита оригинальных компонентов и удлинения логистических цепочек. Японские автомобили показывают рост в диапазоне 30–35%. Китайские пока в пределах 20%, однако по мере увеличения пробегов этот показатель будет расти»,— добавляет он.

По данным Ассоциации страховых организаций Краснодарского края (АСОКК), средняя стоимость ремонта по ОСАГО сегодня составляет 110–150 тыс. руб., притом что несколько лет назад она находилась в диапазоне 70–80 тыс. руб., по КАСКО — в районе 200–250 тыс. руб. При этом эксперты отмечают, что с учетом недостаточности лимитов ОСАГО к этой сумме нужно добавить еще 50–60 тыс. руб. Таким образом, в среднем ремонт обходится в 200 тыс. руб. и выше. При этом сложности, имеющиеся в ремонте иномарок, отразились и на ремонтах отечественных авто, для которых часто все равно нужно ждать покрасочные материалы из-за рубежа. Самые большие проблемы с ремонтом испытывают владельцы редких брендов и моделей, которые ранее в России не продавались.

Михаил Волкодав