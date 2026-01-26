Ростовская область вошла в топ-3 по спросу на агроспециалистов

В 2025 году в Южном федеральном округе опубликовали свыше 18 тыс. вакансий для работников агропромышленного комплекса. Больше всего предложений разместили в Краснодарском крае — 9 тыс. объявлений (51% от общего числа). Ростовская область заняла второе место с 4,7 тыс. вакансий (26%), Волгоградская область — третье с 2,8 тыс. предложений (15%). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

По данным аналитиков, конкуренция в аграрной сфере Ростовской области составила от 4,6 до 7,5 резюме на одну вакансию, что свидетельствует о сбалансированности рынка труда. Медианная предлагаемая зарплата для работников сельского хозяйства в регионе достигла 91,8 тыс. руб.

Отдельные профессии показали значительный рост доходов. Зоотехники получают 100 тыс. руб. против 75 тыс. в 2024 году, агрономы — 80 тыс. руб. против 75 тыс. годом ранее, ветеринары — 65 тыс. руб. против 60 тыс. в предыдущем году.

Работодатели ищут гибких, общительных и инициативных сотрудников. «Спрос на развитые "мягкие" навыки в последние годы стабильно растет. Так, на топ-10 "мягких" навыков приходится 27% от всех компетенций, указанных в вакансиях за 2025 год, а на топ-10 "жёстких" — 17%»,— комментирует результаты исследования Марина Качанова, директор hh.ru в регионах.

Самым востребованным «мягким» навыком среди агроработодателей стала работа в команде — ее упоминали более 25,7 тыс. раз. Второе место заняла ответственность с 6,7 тыс. упоминаний. Тройку лидеров замыкают точность и внимательность к деталям — 3,7 тыс. указаний.

Среди профессиональных компетенций первое место занимает техническое обслуживание — 47 тыс. упоминаний в объявлениях. На втором месте владение персональным компьютером — 7,8 тыс. упоминаний. Третьим стало понимание устройства автомобиля — 6,1 тыс. упоминаний.

Валентина Любашенко