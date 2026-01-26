Концертный комплекс «Роза Холл» признан лучшим региональным конгрессно-выставочным центром России и стран ЕАЭС

Площадка стала обладателем всероссийской премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» (Russian Business Travel & MICE Award)

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» — одна из самых статусных профессиональных наград событийной индустрии и сферы бизнес-путешествий. В 2025 году на её соискание претендовали 415 компаний России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана. По оценке экспертов MICE-индустрии лучшим региональным конгрессно-выставочным центром России и стран ЕАЭС признан многофункциональный комплекс «Роза Холл».

«Роза Холл» расположен на берегу реки Мзымта, в окружении Кавказских гор и в шаговой доступности от отелей курорта «Роза Хутор». Удачное расположение существенно упрощает размещение гостей и логистику для участников мероприятий. Общая площадь крупнейшего в горном кластере Сочи конгрессно-концертного пространства превышает 10 000 кв. метров, вместимость достигает 3000 человек. Залы комплекса легко трансформируются под разные форматы — от всероссийских детских конкурсов до масштабных деловых форумов и концертов звёздных артистов.

— «Роза Холл» создавался как универсальное пространство, способное отвечать разнообразным задачам. Возможность трансформации залов, современное техническое оснащение, удобная логистика делают его востребованной площадкой для проведения событий федерального и международного уровня, — отметила управляющий комплексом «Роза Холл» Елена Дегтярева.

Помимо залов, комплекс включает семь VIP-лож и переговорных комнат. Здесь выступают звезды российской сцены, среди которых — Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, EMIN, Елена Темникова, театральный проект Славы Полунина «Снежное шоу». Одним из масштабных событий 2025 года стал чемпионат мира по парикмахерскому искусству «Подиум планеты», объединивший более 1200 представителей индустрии красоты из 45 стран мира.

