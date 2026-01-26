На Дону прокуратура помогла пенсионеру получить доплату за пять лет стажа

Прокуратура Таганрога добилась перерасчета пенсии местному жителю, которому доначислили почти 80 тыс. руб. за пять лет трудового стажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения федерального законодательства. Выяснилось, что местный житель обратился в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области для пересмотра пенсии по старости, однако получил отказ.

Сотрудники учреждения не включили в трудовой стаж более пяти лет работы, проигнорировав представленные подтверждающие документы.

После вмешательства прокуратуры размер выплат определили в соответствии с законом и произвели доплату на сумму почти 80 тыс. руб.

Валентина Любашенко