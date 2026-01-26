Шесть лет колонии запросили главе «Экосервиса» за злоупотребление полномочиями

В ходе прений в городском суде Первоуральска гособвинитель попросил суд назначить бывшему директору ТБО «Экосервис» Анне Распоповой шесть лет колонии с лишением права заниматься деятельностью в сфере обращения с отходами производства и потребления сроком на два года, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экс-глава обвиняется в злоупотреблении полномочиями по ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия).

ООО «ТБО "Экосервис"» должно было заниматься вывозом, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием твердых коммунальных отходов, а также обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия. Следствие установило, что в период с сентября 2023 года по август 2024 года обвиняемая перевела свыше 80,3 млн руб. ООО ПКФ «Азимут» и свыше 26 млн руб. — ООО «ЭКО-РЕГУЛ». Фактически эти организации не занимались сбором и вывозом мусора и не оказывали услуг для «Экосервиса». Из-за этого у регоператора возникли задолженности перед операторами, которые фактически оказывали эти услуги. В результате ряд муниципалитетов столкнулся с невывозом ТКО с контейнерных площадок, а действия Распоповой причинили ТБО «Экосервис» имущественный ущерб и лишение статуса регионального оператора на территории Западного административно-производственного объединения.

Ранее 17 апелляционный арбитражный суд признал незаконным решение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора. Исполнение решения приостановлено. Кроме того, в конце декабря организация получила два новых иска о банкротстве.

Ирина Пичурина