Бывший свердловский регоператор ТБО «Экосервис» получил два иска о банкротстве

Бывший свердловский региональный оператор ООО ТБО «Экосервис» (отвечал за вывоз мусора в Западной зоне в 2018-2024 годах) получил два новых иска о банкротстве, следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Финансовые обязательства у компании появились перед ООО «Орион» и ООО «Вывоз отходов». Первой организации экс-регоператор должен 80,6 млн руб., второй — более 98 млн руб.

Напомним, ранее 17 апелляционный арбитражный суд признал незаконным решение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора. Суд апелляционной инстанции признал незаконным документ, подписанный 30 августа 2024 года, — протокол комиссии минЖКХ по лишению «Экосервиса» статуса регионального оператора по обращению с отходами. В решении комиссия признала наличие оснований для лишения статуса и рекомендовала МинЖКХ расторгнуть с компанией соглашение о деятельности регионального оператора. Расторжение соглашения апелляционная инстанция также признала незаконным.

Решение о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора было принято после катастрофический последствий мусорного коллапса, возникшего в Западной зоне Свердловской области летом 2024 года. Тогда 22 муниципалитета столкнулись с невывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок. После жалоб местных жителей на проблему обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ.

После этого под суд пошла экс-директор регионального оператора Анна Распопова. В начале сентября Первоуральский городской суд начал слушание уголовного дела по существу. По версии обвинения, в период с сентября 2023 года по август 2024 года Анна Распопова перечислила более 100 млн руб. компаниям, которые фактически не оказывали заявленных услуг по вывозу и утилизации отходов. В результате, ТБО «Экосервис» оказалось в тяжелом финансовом положении и не смогло выполнить обязательства перед подрядчиками и регоператорами, реально занимавшимися вывозом мусора.

Это привело к срыву сроков вывоза твердых коммунальных отходов в нескольких муниципальных образованиях Свердловской области, включая Первоуральск, Ревду, Полевской, Дегтярск, Новоуральск и другие территории.

Отметим, с 1 ноября к вывозу отходов в 22 муниципалитетах Свердловской области на 10 лет приступила компания «ЭкоПарк», созданная областными властями. Она сменила «Спецавтобазу», которая временно отвечала за уборку с августа 2024 года после мусорного коллапса, организованного в Западной зоне предыдущим оператором — ТБО «Экосервис».

Артем Путилов