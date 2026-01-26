Ростов вошел в топ самых дешевых городов для покупки жилья

Ростов-на-Дону занял второе место среди российских городов-миллионников по доступности новостроек в декабре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные IT-системы bnMAP.pro, которая занимается мониторингом рынка первичного жилья.

По информации аналитиков, средняя цена квартиры в новостройке донской столицы составила 6,2 млн руб. Более доступное жилье в декабре можно было купить только в Волгограде — за 5,7 млн руб.

Самые дорогие новостройки продавались в Москве по средней цене 24 млн руб. Санкт-Петербург занял второе место с показателем 11,1 млн руб., третью позицию заняла Казань — 10,9 млн руб.

«Средняя стоимость сделки по всем городам-миллионникам выросла на 1,5% по сравнению с ноябрем и достигла 8,5 млн руб. При этом средняя площадь проданного первичного жилья составила 44,9 кв. м, что на 0,5 квадратного метра меньше ноябрьских показателей»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко