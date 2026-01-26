В декабре на Кубани выдали 9,15 тысячи товарных кредитов на 636 млн рублей

В декабре 2025 года банки выдали россиянам 228,7 тыс. товарных кредитов, почти не изменив показатель ноября, когда было оформлено 229,2 тыс. кредитов — рекорд за год. По сравнению с декабрем 2024 года количество выдач выросло на 4%. Общий объем выдач достиг 15,85 млрд руб., что стало максимальным значением за 2025 год; месячный прирост составил 4%, годовой — 10%. Средний размер кредита вырос до 69 тыс. руб., средний срок кредитования увеличился с 14 до 15 месяцев. Полная стоимость кредита (ПСК) снизилась до 25,4% с июльских 28,78%.

За IV квартал 2025 года банки выдали 677,9 тыс. POS-кредитов на 45,65 млрд руб., что на 12% больше по количеству и на 15% по объему по сравнению с III кварталом. По сравнению с октябрем—декабрем 2024 года сегмент показал снижение: количество выдач сократилось на 19%, объем — на 16%.

По итогам 2025 года сегмент товарного кредитования показал максимальное за шесть лет падение: количество выдач уменьшилось на 52%, объем — на 51%. В течение года россияне оформили 2,38 млн POS-кредитов на 155,6 млрд руб., тогда как в 2024 году было выдано 4,97 млн кредитов на 320,2 млрд руб.

В декабре наибольший объем выдач зафиксирован в Москве — 18,5 тыс. кредитов на 1,53 млрд руб., Московской области — 14,7 тыс. на 1,16 млрд руб., Санкт-Петербурге — 9,1 тыс. на 700 млн руб., Краснодарском крае — 9,15 тыс. на 636 млн руб., Татарстане — 6,44 тыс. на 463 млн руб. Крупнейшие средние кредиты получили жители Магаданской области — 85 тыс. руб., Якутии — 84 тыс. руб., Москвы — 83 тыс. руб. Наибольший срок кредитования зафиксирован в Адыгее — 20 месяцев, минимальный — в Севастополе и Крыму — 11 месяцев.

Вячеслав Рыжков