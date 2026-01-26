Многоквартирное жилье составило 78% от общего ввода в Ростове

В Ростове-на-Дону наибольшую долю строительства составляет многоквартирное жилье. В 2025 году его ввели в эксплуатацию 887,4 тыс. кв. м, или 77,9% от общего объема, тогда как индивидуальное составило 251,3 тыс. кв. м. Об этом сообщил Domostroydon.ru. со ссылкой на министерство строительства, архитектуры и территориального развития и аналитическую систему «Домострой Профи».

Согласно данным аналитиков, Ростов-на-Дону стал абсолютным лидером по вводу жилья в 2025 году, построив 1,14 млн кв. м. Значительные объемы также показали Аксайский район с 423,7 тыс. кв. м. и Мясниковский район, где возвели 168,1 тыс. кв. м.

«Несмотря на преобладание многоквартирного жилья и действующий мораторий, количество строящихся домов на первичном рынке Ростова выросло в 1,2 раза по сравнению с 2024 годом. За год их число увеличилось на 39 объектов — с 171 до 210»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко