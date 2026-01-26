Посол заявил о планах российских нефтяных компаний продолжать работу в Венесуэле

Российские нефтедобывающие компании в Венесуэле «работали, работают и будут работать», сказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, добытой нефтью «распоряжаются венесуэльцы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров

Фото: МИД РФ Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров

Фото: МИД РФ

Дипломат заверил, что российские компании продолжат выполнять свои обязательства вне зависимости от того, какие решения будут приняты венесуэльскими властями.

«Наши компании здесь продолжают работать... Все наши контракты здесь предусматривают совместную добычу, но не совместную реализацию»,— сказал господин Мелик-Багдасаров интервью ТАСС.

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. Сейчас США перехватывают все идущие из Венесуэлы танкеры без государственной принадлежности. На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил об изъятии венесуэльской нефти с захваченных танкеров.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Главе Венесуэлы припомнили всё».