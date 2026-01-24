Трамп сообщил об изъятии США венесуэльской нефти с захваченных танкеров

США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных танкеров, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас топливо перерабатывается на заводах в Хьюстоне. Глава государства отказался раскрыть местоположение судов.

«Мы управляем нефтью в Венесуэле. Венесуэла получит часть, и мы получим часть. Затем туда придут крупные нефтяные компании, и они добудут столько нефти, что Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде»,— сказал господин Трамп в интервью New York Post.

США перехватывают все идущие из Венесуэлы танкеры без государственной принадлежности, сообщили в Белом доме. По словам главы Минэнерго США, контроль над продажей всей нефти из Венесуэлы Вашингтон взял на неограниченный срок. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская сторона рассчитывает получить от 30 млн до 50 млн баррелей нефти.