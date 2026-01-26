Строители Ростовской области перевыполнили годовой план на 0,5%

Ростовская область в 2025 году ввела в эксплуатацию 2,76 млн кв. м жилья, перевыполнив запланированный показатель на 0,5%. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

По словам господина Куца, план предусматривал возведение 2,75 млн кв. м недвижимости. За период с 2020 по 2025 год общий объем введенного в регионе жилья достиг 16,7 млн кв. м.

Основную часть построенной недвижимости составляет частный сектор. В среднем на индивидуальное жилищное строительство приходится 55,8% от общего объема. В 2025 году эта тенденция сохранилась: из общего количества 1,6 млн кв. м (56%) возвели в секторе ИЖС, а 1,2 млн кв. м составили многоквартирные дома.

«Достигнутые результаты позволили не только выполнить поставленную задачу по вводу жилья в области, но и превысить ее, хотя и незначительно»,— пояснил министр.

Валентина Любашенко