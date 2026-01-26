На восстановление электроснабжения Мурманска и Североморска уйдет еще неделя

Для восстановления электроснабжения Мурманска и Североморска по временной схеме потребуется еще не менее суток. Таков оптимистичный сценарий, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании утром 26 января.

Он отметил, что указанный сценарий составлен «с учетом всех непростых погодных условий, в которых эта ситуация устраняется».

«Полный объем восстановительных работ ... не по временной схеме потребует не меньше недели», — сказал губернатор.

Ночью, по итогам вечернего совещания оперштаба региона, он сообщил, что на текущий момент все жилые дома и соцобъекты обеспечены водой и теплом. Стабильное электроснабжение — в 80% жилого фонда. С 26 января в Мурманске, Североморске, а также на маршрутах между городами общественный транспорт работает бесплатно.

Сейчас электроснабжение Мурманска и Североморска организовано по спецграфику. В регионе введен режим ЧС.