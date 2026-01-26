Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за снегопада в США отменили рекордное число авиарейсов со времен пандемии

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил в эфире Fox News, что 25 января стало самым сложным днем для американской авиации по числу задержек и отмен рейсов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. По словам чиновника, ситуация по последствиям сопоставима с ограничениями марта 2020 года, вводившимися из-за пандемии коронавируса.

Бригада по противообледенительной обработке работает во время зимнего шторма «Ферн» на борту рейса Southwest Airlines в международном аэропорту Нэшвилла

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Network / Reuters

Снегопад в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Снегопад в Вашингтоне

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Снежный шторм в Филадельфии

Фото: Matt Rourke / AP

Снежный шторм в Нью-Йорке

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Окланд

Фото: Gene J. Puskar / AP

Нью-Йорк

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Цинциннати

Фото: Carolyn Kaster / AP

Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Господин Даффи отметил, что сильный зимний шторм привел к отмене более 11 тыс. авиарейсов, а число задержек достигло 17 тыс. Отмены затронули крупнейших перевозчиков, включая Delta Air Lines, JetBlue Airways, United Airlines и American Airlines. Шон Даффи также указал на кадровые сложности в отрасли, связанные с нехваткой авиадиспетчеров, пилотов и сотрудников аэропортов.

Непогода привела к введению режима чрезвычайного положения в 18 штатах. Министр транспорта призвал сограждан отказаться от необязательных поездок, а также выбирать авиакомпании, которые не злоупотребляют повышением цен в период массовых отмен.

