В США отменили более 10 тысяч рейсов из-за снежной бури

В США отменили и задержали более 10 тыс. рейсов из-за снежной бури, сообщил телеканал Fox News. Ожидается, что шторм накроет большую часть страны, сообщило агентство Associated Press.

Из-за непогоды свыше 18 тыс. потребителей в Техасе остались без электроэнергии, передает Fox News. Губернаторы 18 штатов объявили режим чрезвычайного положения. Предупреждение о снежной буре касается более 190 млн человек. Национальная метеорологическая служба прогнозирует сильные снегопады и появление полосы обледенения от восточного Техаса до Северной Каролины.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) заранее подготовило 250 тыс. порций еды, 400 тыс. литров воды и 30 генераторов, сообщил телеканал ABC News. В режиме готовности находятся 28 городских поисково-спасательных команд. По запросу губернаторов они будут вести спасательные операции.