С начала 2026 года из Ростовской области экспортировали 167 тонн мяса птицы

С территории Ростовской области на экспорт отправили первые в 2026 году партии мяса и субпродуктов птицы. Всего — 167 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Так, с 1 по 22 января 2026 года из региона отправили 142,5 т мяса птицы в Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. В Китай поставили 25 т субпродуктов птицы.

Специалисты надзорного ведомства провели досмотр партий с отбором образцов. В лаборатории выполнили необходимые исследования, с помощью которых установили, что подконтрольная продукция полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

Уточняется, что вывоз подконтрольной продукции осуществляют предприятия региона, аттестованные и включенные в перечень российских компаний, прошедших обследование на соответствие требованиям стран-импортеров и внесенных в реестр.

Константин Соловьев